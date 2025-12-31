¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤À¤±¤ÇËþÂ­¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£2025Ç¯¤Ï·æºî¤Ð¤«¤ê¤Îµ®½Å¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤¬Á¦¤á¤ëÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¡Ö°ïÉÊ¡×¤ò¡¢´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥×¥í¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹ºîÉÊ2025Ç¯¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡£¤½¤ì¤ËÏÃÂêºî¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥×¥í¤¿¤Á¤Ë¥º¥Ð¥ê¡Ö20