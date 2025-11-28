人気俳優同士の “同棲熱愛” が話題になるなか、2年前のテレビ番組での占い鑑定が話題となっている。「11月27日、『FRIDAYデジタル』が、池松壮亮（そうすけ）さんと河合優実さんの熱愛を報じました。交際は2年半に及び、ひとつ屋根の下で暮らしているそうです。また “結婚秒読み” とも伝えています」（芸能記者）そんな池松は、2023年3月13日放送の『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に出演した際、人気