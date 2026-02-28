【シン・この有名人の意外な学歴】#6河合優実が日本アカデミー賞「最優秀主演女優賞」の舞台裏…石原さとみと激しいガチンコ勝負河合優実◇◇◇「その凛とした雰囲気で高級ブランドからの引き合いも多い」（大手広告代理店営業担当）といわれ、CMの世界でも人気急上昇中の河合優実（25）。4年前に映画賞の新人賞を総なめにし、すでに注目の存在だったが、大きく花開いたのは昨年だ。3月に日本アカデミー賞最優秀主演