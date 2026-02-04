〈『豊臣兄弟！』永野芽郁の代役でトレンド席巻も…白石聖（27）が「SNSでの炎上を恐れている」意外なワケ〉から続く「池松壮亮さんは『自分より共演してくれた皆さんのおかげ』と相手を立てる優等生。共演者からも慕われ、キャスティングしやすい。大河でも仲野太賀さんとは兄弟のように仲が良いようです」（テレビ関係者）【画像】朝ドラで圧倒的な演技力を見せた名シーン、ブレイクドラマではバスタオル1枚の大胆な姿も…河合優