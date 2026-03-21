3月19日、黒髪のベリーショートカットにレトロで上品なワンピースで東京・渋谷に現れたのは女優の河合優実だ。ゆっくりと車から降りてくる様子はまるで映画のワンシーンのようだが――。居合わせたファンが語る。「同日、『第33回フランス映画祭 2026』のオープニングセレモニーがあり、公式アンバサダーの河合さんが出席しました。出入り待ちで20人くらいのファンがいて、半分は来日したフランスの女優・ソフィー・マルソーの