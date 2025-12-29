昨季までドジャースでプレーしたジョー・ケリー投手（37）が現役を引退したと28日（日本時間29日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じた。同サイトはケリーが現地ポッドキャストに出演し「ただ、プレーをやめるだけ。『引退』という言葉は使わない。引退は軍隊で働いた人や65歳まで勤務した人に使う言葉。アスリートがプレーを終えたら“おめでとう、もうプレーしません”と言えばいいんだ」と独特の言い回しで