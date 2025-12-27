日本では様々な分野で人材不足が深刻で、保育士の不足も長年の課題です。保育については大変だといったマイナスイメージもある中、ICT化などで変わってきた保育の現場を取材しました。■保育士の現場の魅力は？都内の保育園で幼児クラスの担任として働く保育士、柳井美里さん。常に周りに子どもたちが集まる人気の保育士です。保育士の仕事について聞いてみると。「この間までイヤイヤしてたのに、自分で服が着られるようになった