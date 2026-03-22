政府の少子化対策の一環として、児童手当が大きく拡充されました。特に注目されているのが、第3子以降の児童手当が月3万円に引き上げられた点です。 一方、2026年4月からは「独身税」とも呼ばれる、子ども・子育て支援金制度が始まり、社会保険料の形で新たな負担が生じます。では、子どもが3人いる家庭は実際にどれくらい得をするのでしょうか。制度の内容とともに、具体的な金額のイメージを分かりやすく解説します。