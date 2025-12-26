大みそかの国民的行事である『第76回NHK紅白歌合戦』の放送まであと1週間。華やかな祭典の準備が進む裏で、公共放送としてのNHKの判断を巡り、かつてないほどの物議が巻き起こっている。 議論の的となっているのは、韓国の4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の初出場だ。【写真】aespaメンバーがファンアプリに投稿した“キノコ雲ランプ”aespaをめぐる問題の発端aespaをめぐる問題の発端は2022年に遡る。中国人メンバー