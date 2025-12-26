大みそかの国民的行事である『第76回NHK紅白歌合戦』の放送まであと1週間。華やかな祭典の準備が進む裏で、公共放送としてのNHKの判断を巡り、かつてないほどの物議が巻き起こっている。 議論の的となっているのは、韓国の4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の初出場だ。

【写真】aespaメンバーがファンアプリに投稿した“キノコ雲ランプ”

aespaをめぐる問題の発端

aespaをめぐる問題の発端は2022年に遡る。中国人メンバーのニンニンがファン向けアプリに「かわいいライト買ったよ」と卓上ランプの写真を投稿したところ、そのランプが原子爆弾によって生じるきのこ雲のような形をしていたため、一部で物議を醸した。

「本人に何らかの意図があったかは不明ですが、NHKの山名専務理事は『原爆被害を軽視し揶揄するような意図がなかったことを所属事務所に確認している』とコメントしていました。しかし、海外通販サイトでは同じランプが『核爆発』『きのこ雲』『広島』といった説明と共に販売されていることが引き金になり批判が殺到したようです」（芸能誌記者）

紅白出場が決まったことでこの騒動がSNSで再燃し、オンライン署名サイト「Change.org」では「aespaの紅白出場停止を求めます」という署名活動が開始され、12月24日時点で14万件を超える件数にのぼり日に日に増加している。しかし、NHK側はこの署名活動に対し、特段の対応や出場取り消しといった措置を取ることなく、予定通り彼女たちをステージに立たせる姿勢を崩していない。

新たな火種となった『Whiplash』の歌詞

NHKは19日、紅白の曲目を発表。aespaが披露する楽曲は『Whiplash』という2024年10月にリリースされたaespaの5thミニアルバムのタイトル曲で、日本でもストリーミング累計再生回数1億回を突破するヒット曲だ。

しかし、この選曲がさらなる波紋を呼んでいる。

SNS上では、日本語訳された歌詞の一部が原爆を連想させるという指摘が拡散された。問題の曲の冒頭部分の歌詞は「One look give 'em Whiplash （衝撃をお見舞いするわ）」「Beat drop with a big flash（ビートが落ちたとたん大きなフラッシュと一緒にね）」となっている。

X上では「これ原爆想起の曲をわざわざ選んでるよな?」「こじつけにしても原爆揶揄で炎上してるのに配慮ゼロで舐めてますね」と、配慮の無さを指摘する一方で、ファンからは「被害妄想エグすぎ」「さすがに無理やりすぎでしょ」など反対意見も相次いでいるようだ。

「紅白で披露される『Whiplash』ですが、確かに2024年に大ブレークし代表曲とも言える曲です。しかし原爆揶揄で14万件も署名が集まるほど炎上している中で、創造力のある人であれば想定できそうな事案の曲をわざわざ選ぶのはどうかという意見もあります。公共放送としての配慮や想像力が欠如していると言われても無理はないでしょう」（前出・芸能誌記者）

大みそか、aespaはどんなパフォーマンスを見せるのか。そして視聴者はそれをどう受け止めるのか。紅白という国民的番組をめぐる議論は、本番を迎えるまで続きそうだーー。