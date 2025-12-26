【ミツコさんちのセカンドレシピ】 12月26日 連載開始 「ミツコさんちのセカンドレシピ」 【拡大画像へ】 コアミックスは12月26日、マンガ「ミツコさんちのセカンドレシピ」の連載をWEBゼノン編集部にて開始した。 本作はマンガ「ワカコ酒」で知られる新久千映氏による作品。イラストレーターの相川光子（通称ピカコ）と、夫の晴生（ハルオ）の2人暮らしが描かれる。 相