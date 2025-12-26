「ワカコ酒」作者の新連載「ミツコさんちのセカンドレシピ」がWEBゼノン編集部で連載開始！
【ミツコさんちのセカンドレシピ】 12月26日 連載開始
イラストレーターの相川光子(通称ピカコ)は夫の晴生(ハルオ)と二人暮らし。
自分が穏やかに過ごせるように。相手が幸せに暮らせるように。
「ミツコさんちのセカンドレシピ」
コアミックスは12月26日、マンガ「ミツコさんちのセカンドレシピ」の連載をWEBゼノン編集部にて開始した。
本作はマンガ「ワカコ酒」で知られる新久千映氏による作品。イラストレーターの相川光子（通称ピカコ）と、夫の晴生（ハルオ）の2人暮らしが描かれる。
相川家では、互いが無理なく心地よく暮らすために、いくつかのルールを設けている。夕食の時間をきっかけに対話を重ねながら、二人は距離感を調整し、思いやりの形を更新していく。
□WEBゼノン編集部「ミツコさんちのセカンドレシピ」のページ【試し読み】 【あらすじ】
毎日幸せだけど一緒に暮らしているとやっぱり気になることが出てきてしまう。
食器の洗い方、掃除機の掛け方、会話の受け止め方……。
そんな相川家にはいくつかのルールがあるのだった。
自分が穏やかに過ごせるように。相手が幸せに暮らせるように。
夕ご飯を食べながら、ふたりの距離はいつもちょうどよく整えられる。
相川家のご飯と対話と思いやり♪