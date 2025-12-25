スコアメイクを左右するピンを狙うショット。その精度を支えているのが、女子プロたちがこだわって使用するアイアンだ。今回は、フェードヒッターである竹田麗央と河本結が使うモデルをレポートする。【写真】河本のアイアンは番手で鉛の貼り方が違った！竹田のアイアンのソールはヒール側が凹んでいた【竹田麗央】6I〜PW：スリクソン ZXi7（N.S.PRO モーダス3 ツアー120S）『スリクソン ZXi7』は軟鉄鍛造モデルで、ソール幅が狭