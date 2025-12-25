フェードヒッター竹田麗央と河本結が好んで使う軟鉄アイアンの特徴とは？
スコアメイクを左右するピンを狙うショット。その精度を支えているのが、女子プロたちがこだわって使用するアイアンだ。今回は、フェードヒッターである竹田麗央と河本結が使うモデルをレポートする。
【写真】河本のアイアンは番手で鉛の貼り方が違った！ 竹田のアイアンのソールはヒール側が凹んでいた
【竹田麗央】6I〜PW：スリクソン ZXi7（N.S.PRO モーダス3 ツアー120S）『スリクソン ZXi7』は軟鉄鍛造モデルで、ソール幅が狭く高重心ヘッドのため、スピンコントロールがしやすいのが特長だ。また、『N.S.PRO モーダス3 ツアー120S』シャフトは昨年から愛用しており、方向性を重視したモデルとして気に入っている。「打感が柔らかくてとても良いです。振りやすく、スピンコントロールもしやすい。顔はフェースがかぶっていないものが好きですね。トップラインが真っすぐで、ネックもスッキリしています。『N.S.PRO モーダス3 ツアー120S』は先端が硬いので、体の回転を生かしてフェードが打ちやすいんです」（竹田）
【河本 結】5・6I：キャロウェイ APEX PRO（N.S.PRO 850GH S）※2021年発売7I〜PW：キャロウェイ APEX TCB（N.S.PRO 850GH S）※2021年発売河本は5・6番に2021年発売のキャロウェイ『APEX PRO』、7番からPWには同じく2021年発売の『APEX TCB』をバッグイン。どちらもシャフトは『N.S.PRO 850GH S』を使用している。『APEX TCB』はキャビティバック形状ながらヘッドはかなりコンパクト。安定した飛びとスピンを生むツアーチューンド・フェースを軟鉄鍛造ボディに組み合わせ、丸みを帯びたソール形状で抜けの良さも抜群だ。「操作性が良くて弾道を操れるので使いこなしています。それと、ソールが抜けるように前側を削っています。洋芝のときにすごく変わりますね。ボールにしっかりヒットできるので、スピンも高さも安定します」（河本）球が上がりづらい5・6番には中空構造の『APEX PRO』を選択。低重心の軟鉄＋タングステンボディによって、やさしく球を上げられるようにしている。「この5番・6番はスピンもしっかり入って、球が上がってくれるので気に入っています」と河本。キャロウェイのツアーレップも「カップフェース採用で球が上がりやすく、打感は弾く感じで少しやさしいモデルです」と性能を語る。
竹田と河本はいずれも、体の回転を生かしてダウンブローで打つタイプ。ソール幅が狭く、スピンコントロール性能に優れた軟鉄アイアンを好んで使用していた。◇ ◇ ◇女子プロの使用アイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロがが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』で詳細をチェックできる。
