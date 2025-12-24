航空機の墜落現場に派遣された救急隊＝22日、米テキサス州ガルベストン/KTRK（CNN）医療患者を乗せたメキシコ海軍の航空機が米テキサス州のガルベストン湾に墜落した事故で、6人目の死亡が確認された。メキシコ海軍が明らかにした。生存者は2人にとどまり、死亡者の中には2歳の子どもが含まれている。行方不明となっていた最後の1人の遺体は23日、濃霧に覆われた湾内で捜索を続けていた捜索救助隊によって発見されたという。海軍に