漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」を制したお笑いコンビたくろうの赤木裕（34）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。母校の京都産業大に謝罪した。赤木は京産大経営学部出身。861点をたたき出した決勝1本目のネタでは「KSD＝京都産業大学」と母校をネタにし、SNSでも話題になっていた。「京都産業大学【公式】＠むすぶくん」は「たくろうさん、おめでとうございます!!（公式表記の）KSUよりKSDのほうが一般的になってし