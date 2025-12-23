２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円０５銭前後と前週末と比べて７０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円６９銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高だった。 ドル円相場は前週末の日銀金融政策決定会合後に急伸した反動から持ち高調整とみられる円買い・ドル売りが先行。片山さつき財務相が米ブルームバーグ通信とのイ