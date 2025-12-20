昨年のM−1グランプリで準優勝したお笑いコンビ「バッテリィズ」が、20日放送のTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演し、今年の飛躍ぶりについて語った。今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。M−1での活躍で、全国区の人気になったバッテリィズは、今年飛躍した芸人として、番組の密着を受けた。この日の最初の仕事の現場は、都内