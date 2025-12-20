男性とのデートの際、食事のあとに「二軒目」に移動するのは定番の流れです。もし諸々の理由でそれを断りたい場合は、なるべく男性にショックを与えず、好印象を与える断り方をしたいもの。そこで今回は『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「デートした男性に好印象を与える『二軒目の誘い』の上手な断り方９パターン」をご紹介します。【１】「ゆっくり仲良くなりたいから」など奥ゆかしい理由で断る「順序を大切にしよう