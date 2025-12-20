ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¹À²ð¤¬£²£°Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎ¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÂçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢ÅÚÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë£³ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£¡Ö¥²¥¹¥È¤ÎÎ¹¡×¤ÇµÜºê¤òÎ¹¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÆÍÁ³¡Ö¤â¤³¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¡ª¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È±¦¼ê¤ò¿¶¤êÀä¶«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ìÆ£ÌÚ¤ÏÎëÌÚ¤ÎÎ¾¸ª¤òÊú¤­¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó