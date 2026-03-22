3月21日、朝の情報番組『朝だ！ 生です旅サラダ』（テレビ朝日系、以下『旅サラダ』）が放送された。司会を務める藤木直人は、子どもの行事を欠席したことを明かし、SNSで議論が交わされている。番組冒頭、20日の春分の日から3連休になり、桜の花が咲き始めた季節の話題になった。「藤木さんは『私ごとなんですけど、今日は真ん中の子の卒業式なんです』と、子どもの卒業式だったことを告白。勝俣州和さんは『桜も咲いて、天気