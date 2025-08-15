藤木直人、高見侑里がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。8月9日（土）の放送は、パリオリンピック柔道女子48kg級・金メダリストの角田夏実（つのだ・なつみ）選手をゲストに迎えてお届けしました。（左から）藤木直人、角田夏実選手、高見侑里角田夏実選手は、1992年8