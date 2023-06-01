ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」は27日から中日との強化試合2連戦（バンテリンドーム）を戦った。大谷翔平投手（ドジャース）らメジャー組も合流し、大盛り上がりだった名古屋に大物俳優が訪れた。それは藤木直人だ。28日に自身のXを更新し、取材を兼ねて前日27日に球場を訪れたことを報告。ラジオ番組の仕事で、3年連続で広島のキャンプ取材をした縁で、ユニホームは小園海斗内野手のも