¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¤³¦¤ÏÈó¾ð¤À¡£¸µ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼º¸ÏÓ¤Çº£µ¨¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£ÊÆÍ­ÎÏ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×»±²¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤äÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ß¡¼¥ó¥º¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¡£Ë¿£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¿·Å·ÃÏ¤È