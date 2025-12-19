冬巡業に臨む安青錦（中央）＝神奈川県小田原市大相撲の冬巡業は19日、神奈川県小田原市で行われ、新大関安青錦は朝稽古で相撲は取らず、入念な四股やぶつかり稽古で汗を流した。この日も群を抜く注目度で、ウクライナ出身で21歳の新鋭は「皆さんの歓声が今までと違う。大関になれたと実感している」と地位の重みをかみしめた。今回の巡業で相撲を取る稽古を行ったのは一度だけで、体づくりに重点を置いているという。冬巡業は