3代目に生まれ変わった7シーターSUV現在のプジョーのラインナップにおいて、フラッグシップにあたるのが今回試乗した「5008」です。約9年ぶりに全面刷新され、3代目へと進化した現行型は2026年2月19日に日本市場へ導入されたばかりのニューモデルとなります。3列シートを有するフラッグシップSUVという大柄なモデルですが、乗ってみるとしっかりと現代のプジョーのキャラクターが表れていました。【画像】超カッコイイ！ これ