12月10日、日本テレビが元「TOKIO」の国分太一に関する対応をめぐって、城島茂と松岡昌宏に謝罪する意向を表明した。声明から1週間、またしても日本テレビの対応が波紋を呼んでいる。6月、日テレは国分にコンプライアンス上の問題行為があったとして、同局系で放送されている『ザ! 鉄腕! DASH!!』（以下『鉄腕DASH』）からの降板を発表し、国分の無期限活動休止、TOKIOの解散と、混乱が続いた。しかし、11月に国分が開いた会見