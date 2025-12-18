15日に起きた火災で男女2人が死亡した東京・赤坂の個室サウナ「サウナタイガー（SAUNATIGER）」の公式サイトが17日、更新され、イタリア人タレント、パンツェッタ・ジローラモ（63）が同サウナを「監修」していたとするサイト表記について、現在の運営への関与を否定する声明が公開された。同サイトでは運営会社の名義で、15日の火災をあらためて報告。「近隣住民の皆様、関係者の皆様、ならびに日頃より当店をご利用いただいてい