高市早苗首相の愛車「スープラ」の現状はいかに!?奈良県奈良市にある「まほろばミュージアム」。ここは、いまから2か月ほど前の2025年10月に大きな注目を集めました。なぜかというと、館内で展示する3代目「スープラ」に理由があります。このクルマ、2025年12月現在、内閣総理大臣を務める高市早苗衆議院議員の愛車だったからです。【写真】「高市スープラ」いろんなアングルからイッキ見！高市氏が自民党の総裁に選出されたの