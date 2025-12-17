17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円高の4万9650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52359.84円ボリンジャーバンド3σ 51568.96円ボリンジャーバンド2σ 50778.08円ボリンジャーバンド1σ 50275.00円一目均衡表・転換線 50048.00円5日移動平均 49987.20円25日移動平均 49860.00円一目均衡表・先行スパン1（雲上限