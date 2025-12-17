　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円高の4万9650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52359.84円　　ボリンジャーバンド3σ
51568.96円　　ボリンジャーバンド2σ
50778.08円　　ボリンジャーバンド1σ
50275.00円　　一目均衡表・転換線
50048.00円　　5日移動平均
49987.20円　　25日移動平均
49860.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49790.00円　　一目均衡表・基準線
49650.00円　　17日夜間取引終値
49383.29円　　16日日経平均株価現物終値
49196.32円　　ボリンジャーバンド-1σ
48405.44円　　ボリンジャーバンド2σ
47894.80円　　75日移動平均
47614.56円　　ボリンジャーバンド3σ
47195.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41868.65円　　200日移動平均


株探ニュース