日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円高の4万9650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52359.84円 ボリンジャーバンド3σ
51568.96円 ボリンジャーバンド2σ
50778.08円 ボリンジャーバンド1σ
50275.00円 一目均衡表・転換線
50048.00円 5日移動平均
49987.20円 25日移動平均
49860.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49790.00円 一目均衡表・基準線
49650.00円 17日夜間取引終値
49383.29円 16日日経平均株価現物終値
49196.32円 ボリンジャーバンド-1σ
48405.44円 ボリンジャーバンド2σ
47894.80円 75日移動平均
47614.56円 ボリンジャーバンド3σ
47195.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41868.65円 200日移動平均
株探ニュース
