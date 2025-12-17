「東急プラザ銀座」を中国資本が買収しリニューアルも…異様な光景を見せる現代ビジネス

「東急プラザ銀座」を中国資本が買収しリニューアルも…異様な光景を見せる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京・数寄屋橋交差点の前に商業施設「ginza novo」がオープンした
  • 「東急プラザ銀座」の名で運営されていたが、中国系ファンドが買収
  • オープンしてから初の土曜日だったが、活気のない様子を目の当たりにした
