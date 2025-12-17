ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「東急プラザ銀座」を中国資本が買収しリニューアルも…異様な光景を… 企業・ビジネスニュース ゴシップ 東急百貨店 現代ビジネス 「東急プラザ銀座」を中国資本が買収しリニューアルも…異様な光景を見せる 2025年12月17日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・数寄屋橋交差点の前に商業施設「ginza novo」がオープンした 「東急プラザ銀座」の名で運営されていたが、中国系ファンドが買収 オープンしてから初の土曜日だったが、活気のない様子を目の当たりにした 記事を読む おすすめ記事 江戸東京博物館、新装開館へ…銀座の象徴「服部時計店」原寸大模型など展示 2025年12月14日 12時59分 名古屋ゆかりのスケーターがひと足早いクリスマス気分 高層ホテルで点灯式 2025年12月10日 23時59分 ポーラ ギンザ、感性をひらく新章へ--五感で体験するグローバルフラッグシップが誕生 2025年12月15日 15時0分 「アベル株式会社ウェブサイト全面リニューアル」「Abel Black(R)ロゴ刷新」 2025年12月9日 9時31分 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、トップカルチ、トビラシステが買われる 2025年12月12日 11時32分