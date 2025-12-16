「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１０時現在で、新都ホールディングスが「売り予想数上昇」で４位となっている。 １６日の東京市場で、新都ＨＤは弱含み。先週には２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）を手掛かりに動意づく場面があったものの、７５日移動平均線を上回る水準では売り圧力が強く軟化。上値の重さが売り予想数上昇につながっているようだ。 ２