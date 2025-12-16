フロンティアインターナショナルは大幅高で３連騰し、２０２２年１２月以来約３年ぶりの高値をつけた。１５日取引終了後、２６年４月期第２四半期累計（５～１０月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の２３０億円から２８５億円（前期比４０．２％増）、営業利益を１５億５０００万円から１８億円（同４０．９％増）に引き上げた。同時に２０２６年２月１日付で１株を