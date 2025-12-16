人気アニメ『ケロロ軍曹』の劇場版新作のタイトルが、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』に決定。あわせて、ティザービジュアル、特報映像、タイトルロゴが16日、解禁された。【場面カット】目が光ってる（笑）「ケロロ小隊」見参！ティザービジュアルには、タキシードに身を包んだケロロ小隊が、宇宙に敷かれたレッドカーペットを歩く姿が描かれた。壮大な宇宙をバックに、ケロロ小隊が劇場版