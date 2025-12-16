『ケロロ軍曹』アニメ20周年記念プロジェクトの一環として2026年6月に公開される劇場版新作のタイトルが『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』に決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：福田雄一の『ケロロ軍曹』に不安の声一方で“期待できる”両者のシナジー効果を考える 1999年より『月刊少年エース』にて連載中の吉崎観音による『ケロロ軍曹』