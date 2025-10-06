バンダイナムコグループの公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、キャラクター玩具にフィーチャーしたWEBイベント「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025 BANDAI OFFICIAL TOYSHOP ON-LINE BOOTH」が2025年10月6日より開催されます。イベントでは、毎日最大50,000円分のクーポンが当たるキャンペーンや送料0円キャンペーンが実施されるほか、様々な新商品の予約受付が開始されます！ バンダイナムコグループ プレミアムバンダイ