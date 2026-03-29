アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日に公開されることが29日、東京ビックサイトで行われた『AnimeJapan 2026』内「ケロロ軍曹のケロッ！とラジオ」公開収録にて発表された。あわせて、今作に登場する新キャラクター、アルルとデルルが解禁された。【画像】声優陣＆あの、福田雄一監督も登場！ケロロ軍曹ステージステージには、ケロロ軍