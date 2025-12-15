前橋市の小川晶前市長前橋市の小川晶前市長（42）が、市職員とのラブホテル面会問題を受けた自身の辞職に伴う市長選（来年1月5日告示、12日投開票）に出直し立候補する意向を固め、周囲に伝えた。小川氏周辺が15日明らかにした。14日には、市内で開かれた支援者らの集会に参加し「市民のための市政を諦めることはできない」と意欲をにじませていた。ホテル面会問題で引責辞職後、小川氏は対応を明言していなかった。集会は非公