ｃｏｌｙがストップ高の水準となる前営業日比４００円高の２１８０円でカイ気配となっている。同社は前週末１２日の取引終了後、２０２２年１０月に開示した大手エンターテインメント企業との取引契約の締結に関し、当該取引先がウォルト・ディズニー・ジャパン（東京都港区）であると公表。将来的な収益期待をもとにした買いが集まったようだ。同社とライセンス契約を締結し、ディズニーＩＰを使用したオリジ