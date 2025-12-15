・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９６４９．０３（－５４．１３） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４１８６．４９（－１０８．１２） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０６８．６２（－１７．１４） ・ロシア・ＲＴＳ １０８２．４１（－９．０６） 出所：MINKABU PRESS