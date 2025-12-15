『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ニモ』『カーズ』など独創的なアニメーションを次々ヒットさせ、世界随一のクリエイティブな企業としても多くの人々が憧れる、ピクサー・アニメーション・スタジオ。その共同創業者であるエド・キャットムル氏の著書『ピクサー流創造するちから』より一部を紹介する。今回はピクサー創業前夜、誰が最初にコンピュータ・アニメーション映画を生み出すのかとしのぎを削っていた1970