マッチングアプリで出会った男性と付き合い始めたものの、「なんかこの人と合わない」「こんな性格だと思わなかった」と感じて、別れてしまう人もいるようです。付き合ってみないとわからないことって多いので、合わない人とはさっさと別れて次の出会いを求めたほうがいいかもしれません。今回は、彼女の体型をいじって店員に気を使わせた無神経男と別れた話をご紹介いたします。デリカシーのない発言「彼氏とはアプリで出会ってす