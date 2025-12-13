2025Ç¯11·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥ê¥¢ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£¢§Âè1°Ì¿¼¤¤¿çÌ²¤Ç¤â·Ú¤¤±¿Æ°¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈËÜ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëŽ¢µÙÆü¤Î°Õ³°¤Ê²á¤´¤·ÊýŽ£¢§Âè2°ÌËèÇ¯´Ç¸î»Õ¤¬100¿Í¼­¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤½¤ó¤Ê»äÎ©ÉÂ±¡¤Î¿Í¼êÉÔÂ­¤ò°ìÈ¯²ò¾Ã¤·¤¿±þÊç»¦Åþ¤ÎÁ´¤¯¿·¤·¤¤ºÎÍÑ·ÁÂÖ¢§Âè3°Ì¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤Ï3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡ÄÂçÀª¤ÎÄêÇ¯¸å¤ò¼èºà¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢60¡Á74