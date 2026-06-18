68年前、都立の産院で別の赤ちゃんと取り違えられた男性が、生みの親についての調査を打ち切った東京都に対して、さらなる調査を求める申し立てを東京地裁に行いました。1958年に東京都立墨田産院で生まれ、別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さんをめぐっては、東京地裁が去年、東京都に生みの親を特定するための調査を命じていました。これを受けて東京都は、江蔵さんと同じ時期に生まれた男性116人のうち38人とその親を対象に