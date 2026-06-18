交際相手の5歳の娘をごみ箱に閉じ込めたとして、三重県松阪市の35歳の男が逮捕されました。 監禁の疑いで逮捕されたのは松阪市の会社員の男（35）です。 警察によりますと男は5月12日、交際している女性の自宅で女性の5歳の娘をごみ箱に押し込み、ふたをして監禁した疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めています。 ごみ箱は足でペダルを踏むとふたが開く仕組みのも