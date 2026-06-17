16日、ガザ北部ガザ市で食料の配給を待つ人たち（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの保健当局は17日、昨年10月に停戦が発効して以降のガザの死者が1005人になったと発表した。イスラエル軍は散発的に攻撃を続行しており、犠牲者が増え続けている。2023年10月に戦闘が始まってからのガザの死者は7万3千人を超える。保健当局によると、戦闘開始後の負傷者は17万3千人以上。ガザ域外での治療を望む傷病者