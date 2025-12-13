¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤Ï3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡ÄÂçÀª¤ÎÄêÇ¯¸å¤ò¼èºà¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢60¡Á74ºÐ¤¬²«¶â´üŽ£¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³¡Ú2025Ç¯11·îBEST¡Û
2025Ç¯11·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡¿¼¤¤¿çÌ²¤Ç¤â·Ú¤¤±¿Æ°¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈËÜ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëŽ¢µÙÆü¤Î°Õ³°¤Ê²á¤´¤·ÊýŽ£
¢§Âè2°Ì¡¡ËèÇ¯´Ç¸î»Õ¤¬100¿Í¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤½¤ó¤Ê»äÎ©ÉÂ±¡¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ò°ìÈ¯²ò¾Ã¤·¤¿±þÊç»¦Åþ¤ÎÁ´¤¯¿·¤·¤¤ºÎÍÑ·ÁÂÖ
¢§Âè3°Ì¡¡¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤Ï3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡ÄÂçÀª¤ÎÄêÇ¯¸å¤ò¼èºà¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢60¡Á74ºÐ¤¬²«¶â´üŽ£¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÆïÌÚ¿·¡ØÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤Ï3ÃÊ³¬
Â¾µåÃÄ¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¡¢ºÆ³èÌö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÌîÂ¼ºÆÀ¸¹©¾ì¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¤ÎÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¼÷Ì¿¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤â15Ç¯¤«¤é20Ç¯¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÈ÷¤¨¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤òËá¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëÁª¼êÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î18ºÐ¤«¤é26ºÐ¤Ï¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é»þÂå¡×¡¢27ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Ï¡ÖÃÎ·Ã¤Î»þÂå¡×¡¢31ºÐ°Ê¾å¤Ï¡Ö¿Í´ÖÀ¤òÌä¤ï¤ì¤ë»þÂå¡×¤ÈÇ¯ÂåÊÌ¤ËÀ°Íý¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯Îð¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬30Âå¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÏ·¤¤¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤â¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£ÄêÇ¯¤·¤Æ70ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÏ·¤¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÅØÎÏ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤±¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö»à¤Ì¤³¤È¡×¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë
»ä¤Ï¤³¤Î20Ç¯´Ö¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£
ÌîµåÁª¼ê¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤ëÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤â¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¡Ê45ºÐ°Ê¹ß¡Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡45ºÐ¤«¤é59ºÐ¡¢¢60ºÐ¤«¤é74ºÐ¡¢£75ºÐ°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£²¿ºÐ¤«¤é¤ÈÄêµÁ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£»ä¤Ï¡¢»à¤Ì¤³¤È¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡Ö40ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡×¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£¤·¤«¤·¿Æ¤È¤Î»àÊÌ¤ä²ð¸î¤Î¿´ÇÛ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¼«¤é¤Î¸åÈ¾À¸¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬40ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·»Ï¤á¡¢²ñ¼ÒÆâ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¡Ö¸½Ìò¡×¤«¤é¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤Ø
¤Þ¤ºÂè1´ü¤Î45ºÐ¤«¤é59ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î»þÂå¡×¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»öÃæ¿´¤ËÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤âÏ«ÎÏÅª¤Ë¤â¿Í´Ö´Ø·¸Åª¤Ë¤â¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
Â³¤¤¤ÆÂè2´ü¤Î60ºÐ¤«¤é74ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè1´ü¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁí¤¸¤Æ»Å»ö¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤Î¼«Í³»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÞÍÜ(¤Õ¤è¤¦)µÁÌ³¤â°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¼èºà¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ò³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä³Ú¤·¤à¤Î¤À¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÄêÇ¯¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¡ÖÂçÈ¾¤¬·ÑÂ³¸ÛÍÑ¡×
Âè3´ü¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¸å¤Ë¸ÛÍÑ±äÄ¹¤ÇÆ¯¤¯¡¢ºÆ½¢¿¦¤äÆÈÎ©¡¦µ¯¶È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸ÛÍÑ±äÄ¹¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
60ºÐÄêÇ¯´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÄêÇ¯ÅþÃ£¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë87.4¡ó¤¬¡Ö·ÑÂ³¸ÛÍÑ¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¤ÄêÇ¯Âà¿¦¼Ô¡×¤Ï12.5¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª»Ä¤ê¤Î0.1¡ó¤Ï¡Ö·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ò´õË¾¤·¤¿¤¬·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ê½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ5Ç¯¡Ö¹âÇ¯Îð¼Ô¸ÛÍÑ¾õ¶·ÅùÊó¹ð¡×¡Ë¡£
60ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤ÆºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÉéÃ´¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£µëÍ¿¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£»þ´Ö¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤
¼ÂºÝ¤Ë¸ÛÍÑ±äÄ¹¤òÁªÂò¤·¤¿¿Í¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÄêÇ¯Á°¤ÈÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËµëÍ¿³Û¤¬4³ä¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÅÏÃÈÖ¤äÃ±½ãºî¶È¤Ê¤Î¤Ç²áµî¤ËÃßÀÑ¤·¤¿Ç½ÎÏ¤¬³è¤«¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¤«¤é¤¢¤´¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌò¿¦¤òÎ¥¤ì¤¿¤Î¤Ç»þ´Ö¤ä¶ÈÀÓ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×¤È¡¢¸ÛÍÑ±äÄ¹¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨µëÍ¿¤¬ÄêÇ¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¶µ°éÈñ¤òÊ§¤¤½ª¤¨¤¿¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ù½Ð¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤â°ìÄê¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢Ç¯¶â¤Î»Ùµë¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¡£»Å»ö¤ÎÉéÃ´¤Ï¸º¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¼«Í³»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²«¶â»þÂå¤Ë¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Ï·¿Æ¤Î²ð¸î¤òÊú¤¨¤ÆÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ò½¼¼Â¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¸å¤Ç¥ê¥«¥Ð¡¼¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â»þ´Ö¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼èºà¤·¤Æ¤¤¿»ä¼«¿È¤Î¼Â´¶¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£75ºÐ¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤Î»þÂå¡×
Âè3´ü¤Ç¤¢¤ë75ºÐ°Ê¹ß¤Ï¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤Î»þÂå¡×¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤»þ´ü¤Ç¡¢¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤Î15Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¦±£µï¤äÆ»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ã¯¤Ë¤âÈÑ¤ï¤µ¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤ß¤òÄÉµá¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿´¿È¤ÎÏ·¤¤¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ´Ø·¸¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÉÂ¤òÊú¤¨¤¿¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤¬½ù¡¹¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢£60Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤È70ºÐ°Ê¹ß¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡×
¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬70ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤Ë¡¢¼Â¤Ï¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤60ºÐ¤«¤é74ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë2¤Ä¤Î»þ´ü¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤»ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê60Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤È¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÄêÇ¯¤«¤é10Ç¯¤â·Ð¤Ä¤È¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÆ÷¤¤¤â¤Û¤È¤ó¤É¾Ã¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡ÖÏ·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢70ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢60Âå¤ÇÂçÊÑ¤ÊÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î70Âå¤Ï¡¢¡Ö70ºÐ¤¢¤¿¤ê¤òµ¡¤ËÏ·¤¤¤ò¼Â´¶¤·»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£70Âå¤ËÆþ¤ë¤È·ò¹¯¤äÉÂµ¤¤ÎÏÃÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢70ºÐÄ¾Á°¤Ç¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Ï¼ê¼ó¤¬ÄË¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î»È¤¤¤¹¤®¤Ë¤è¤ëç§¾ä±ê¤«¤È»×¤Ã¤ÆÀ°·Á³°²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤Ë¼«¤é¤ÎÏ·¤¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼«³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯70Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Ç¤âµÞ¤Ë·ò¹¯¤äÉÂµ¤¤ÎÏÃÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤¿ÀèÇÚÊý¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤òÂ¿¤¯Ê¹¤¯¡£70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯°ÕÍß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ç¤âÂÎÎÏ¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¿©¤ÙÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆó¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÍâÄ«¤ÎÈè¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¡£½é¤á¤ÆÅÅ¼Ö¤ÇÀÊ¤ò¾ù¤é¤ì¤¿¡½¡½¡£
70Âå¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Èµ¤ÎÏ¤äÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢60ÂåÁ°È¾¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¸þ¤¤ËÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ù¡¹¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÆÀ¸¹©¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯¤Î½Å¤ÍÊý¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êë¤é¤·Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯11·î8Æü¡Ë
----------
ÆïÌÚ ¿·¡Ê¤¯¤¹¤Î¤¡¦¤¢¤é¤¿¡Ë
ºî²È
1954Ç¯¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1979Ç¯µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¿Í»ö¡¦Ï«Ì³´Ø·¸¤òÃæ¿´¤Ë·Ð±Ä´ë²è¡¢»Ù¼ÒÄ¹Åù¤ò·Ð¸³¡£47ºÐ¤Î»þ¤Ë¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢50ºÐ¤«¤é¶ÐÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡ÖÆ¯¤¯°ÕÌ£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¡¦¹Ö±é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£2015Ç¯¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¡£2018Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¿À¸Í¾¾°þ½÷»Ò³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¡Ù¡ØÄêÇ¯½àÈ÷¡Ù¡ØÅ¾¿ÈÎÏ¡Ù¡Ê¶¦¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¿Í»öÉô¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¤Îµï¾ì½ê¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Êºî²È ÆïÌÚ ¿·¡Ë