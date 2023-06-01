【エビアン＝横堀裕也、上地洋実】フランス東部エビアンで開かれていた先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）は１７日閉幕した。サミットでは中東やウクライナなど地域情勢に関する成果文書を発表し、米国とイランの「覚書」合意を受けてホルムズ海峡における航行の正常化に向け連携することを確認した。トランプ米大統領から協調姿勢を引き出し、決裂を回避した。地域情勢に関する成果文書では、米イラン間の合意について、「イ