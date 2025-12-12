日本郵便東海支社は12日、名古屋市中村区内の郵便ポストに投函された郵便物など245件の所在が一時不明となり、同区の名古屋駅近くの植え込みで発見されたと発表した。原因は分かっておらず、同支社は今後、集荷した担当者に聞き取りを行う方針。同支社によると、発見された郵便物などは3〜4日に投函された。5日以降「郵便物が届かない」との連絡が相次ぎ、9日に警察に遺失届を提出していた。12日、見つけた人が交番に届け出た